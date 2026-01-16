От 42 до 46 рублей: в феврале в Башкирии станет дороже проезд в автобусах

С 1 февраля в Башкирии изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Согласно проекту постановления Госкомитета республики по тарифам, тарифы на регулярные перевозки по регулируемым маршрутам будут проиндексированы впервые за полтора года.
Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, в автобусах АО «Башавтотранс», работающих на городских маршрутах, цена одной поездки составит 46 рублей. При оплате бесконтактной картой «Алга» стоимость будет ниже — 42 рубля. На межмуниципальных маршрутах цена билета будет рассчитываться исходя из предельного тарифа в 4,6 рубля за километр пути.
Министр транспорта республики Любовь Минакова пояснила, что повышение — вынужденная мера, вызванная общей инфляцией, ростом цен на топливо, запчасти, расходы на ремонт и обновление парка, а также необходимостью индексации заработной платы сотрудников. Она отметила, что аналогичное повышение тарифов уже произошло во многих регионах России, приведя в пример Казань, Новосибирск, Краснодар и другие города.
Все действующие социальные льготы при этом сохранятся. Стоимость единого социального проездного билета (ЕСПБ) останется на уровне 600 рублей в месяц. Также продолжится поддержка детей участников специальной военной операции и многодетных семей.
Как напомнили в ведомстве, благодаря использованию карты «Алга» с 2019 года жители республики сэкономили более 1,7 миллиарда рублей. Продолжит действовать и акция «Счастливый час», позволяющая в течение часа совершать пересадки между автобусами «Башавтотранса», электротранспортом и пригородной электричкой «Дема — Иглино» по одной оплате. По данным АО «Башкирский регистр социальных карт», эта акция позволила пассажирам выполнить более 32 миллионов пересадок и сэкономить свыше 960 миллионов рублей.
