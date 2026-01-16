От 42 до 46 рублей: в феврале в Башкирии станет дороже проезд в автобусах

Как напомнили в ведомстве, благодаря использованию карты «Алга» с 2019 года жители республики сэкономили более 1,7 миллиарда рублей. Продолжит действовать и акция «Счастливый час», позволяющая в течение часа совершать пересадки между автобусами «Башавтотранса», электротранспортом и пригородной электричкой «Дема — Иглино» по одной оплате. По данным АО «Башкирский регистр социальных карт», эта акция позволила пассажирам выполнить более 32 миллионов пересадок и сэкономить свыше 960 миллионов рублей.