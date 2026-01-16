Эксперт предостерегла от одной опасной процедуры для внешности

Увеличение груди и ягодиц с помощью инъекций на основе гиалуроновой кислоты может быть опасно для здоровья. Как отметила косметолог и эксперт по здоровой коже Василина Миронова в беседе с NEWS.ru, многие процедуры выполняются с использованием неофициальных препаратов в больших объемах.
— Контурная пластика увеличения груди — одна из наиболее сомнительных косметологических процедур. Некоторые врачи обещают восполнить недостающие объемы в молочных железах, — объяснила эксперт.
В то время как для губ, например, вводится около 1 миллилитра препарата, в случае груди речь может идти о 100 миллилитрах и более, что значительно увеличивает вероятность осложнений. Косметолог рекомендует пациентам уточнять, каким препаратом планируется проводить процедуру, и запрашивать разрешающие документы.