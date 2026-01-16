Беларусь хочет импортозаместить 120 товаров, включая медтехнику и инсулин. Подробности озвучили в Министерстве экономики.
«По сути, данный перечень — это ниши и возможности для создания производственным бизнесом отечественных аналогов импортных товаров», — уточнили в ведомстве.
Всего в опубликованном перечне 120 позиций. Большинство из них — различные виды техники и лекарства. К примеру, Беларусь нуждается в собственных препаратах, которые содержат кортикостероидные гормоны и их производные, инсулин, витамины. Также в списке есть информацию и про медицинское оборудование: компьютерные томографы, разные рентген-аппараты, тонометры, эндоскопы, системы для взятия и переливания крови.
В перечне указаны теплообменники, машины для приготовления горячих напитков или подогрева пищи, велосипеды с электродвигателем, сушилки, градирни. Также более десяти позиций в реестре — различные переключатели и выключатели, и другие товары.
