Беларусь хочет импортозаместить 120 товаров, включая медтехнику и инсулин

Всего в опубликованном перечне 120 позиций. Большинство из них — различные виды техники и лекарства. К примеру, Беларусь нуждается в собственных препаратах, которые содержат кортикостероидные гормоны и их производные, инсулин, витамины. Также в списке есть информацию и про медицинское оборудование: компьютерные томографы, разные рентген-аппараты, тонометры, эндоскопы, системы для взятия и переливания крови.