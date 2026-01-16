Омские заключенные делают сети и «браслеты помощи» для СВО

В Омске граждане, отбывающие наказание в виде принудительных работ в ИУФИЦ № 2 при КП-12 УФСИН по Омской области, изготавливают маскировочные сети и «браслеты помощи» для участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 16 января.
После проведенного ранее руководителем социального центра добровольческих инициатив «Покров» Вероникой Бондаренко мастер-класса осужденные проявили заинтересованность и готовность внести свой вклад в общее дело.
По словам руководства ИУФИЦ № 2 при КП-12, осужденные осознают важность своего труда и относятся к нему с большой ответственностью, понимая, что их вклад может помочь сохранить жизни наших военнослужащих и приблизить долгожданный успех в СВО. Работа по изготовлению этих простых, но как никогда необходимых изделий стала для них возможностью проявить свою гражданскую позицию.
Участие в социально значимых проектах помогает гражданам осознать свою ответственность перед обществом и подготовиться к успешной ресоциализации после освобождения. Планируется дальнейшее расширение сотрудничества учреждений УФСИН с добровольческими организациями и продолжение работы по изготовлению масксетей и «браслетов помощи».
Уточим, что заключение на принудительных работах отличается от исправительных и обязательных работ лишением (ограничение) права осужденного на свободу передвижения. «Браслет помощи» для солдат и офицеров это изделие из очень прочного шнура (паракорда), тот легко распускается в длинный трос и используется в экстренных ситуациях. Например, для ремонта снаряжения, изготовления жгутов, перевязки ран, закрепления грузов.
Ранее «КП Омск» писала, что омские заключенные собрали первый урожай томатов в 2026 году.