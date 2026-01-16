Омские заключенные делают сети и «браслеты помощи» для СВО

По словам руководства ИУФИЦ № 2 при КП-12, осужденные осознают важность своего труда и относятся к нему с большой ответственностью, понимая, что их вклад может помочь сохранить жизни наших военнослужащих и приблизить долгожданный успех в СВО. Работа по изготовлению этих простых, но как никогда необходимых изделий стала для них возможностью проявить свою гражданскую позицию.