Википедия раскрыла самые популярные запросы за свою историю

Интернет-энциклопедия Википедия представила самые популярные запросы за всю историю существования платформы. Об этом в четверг, 15 января, сообщили в Popular Science.

Чаще всего пользователи Сети искали статью «Список смертей по годам» — ее просмотрели порядка 647 миллионов раз.

Второе и третье место заняли статьи о США (328 миллионов просмотров) и информация о главе государства Дональде Трампе (325 миллионов просмотров).

На четвертом и пятом местах находятся статья о Елизавете II и сведения об Индии. В десятку также попали Криштиану Роналду, Барак Обама, Илон Маск, статьи о Второй мировой войне и Соединенном Королевстве, уточнили в издании.

В русской Википедии самой популярной личностью стал рэпер Паша Техник. Президент России Владимир Путин занял второе место по просмотрам.

В апреле 2024 года российские военные ликвидировали украинца Юрия Лущая, который на протяжении многих лет был администратором «Википедии» на русском языке.

Недавно один из основателей Википедии Ларри Сэнгер заявил о том, что ЦРУ США контролирует ресурс и даже использует его в качестве «инструмента цензуры и пропаганды».

