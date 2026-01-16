Московский Политех разрабатывает имплантаты для восстановления костей лица

«Полилактид отличается высокой жесткостью и прочностью, а также низкой деформируемостью, поэтому в его матрицу вводят поликапролактон, характеризующийся высокой деформируемостью. Их взаимодействие на надмолекулярном уровне позволяет нивелировать деформационно-прочностные свойства готового изделия. Поликапролактон также используют, как индивидуальный полимер или модифицируют антимикробными наполнителями», — рассказали в вузе.