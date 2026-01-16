«Не может дождаться небес, чтобы быть с отцом»: шестилетняя дочь Хантера Байдена страдает из-за его молчания

Мать внебрачной дочери Хантера Байдена, Лунден Робертс, обратилась в суд Арканзаса с требованием арестовать сына бывшего президента США за неуплату алиментов и нарушение условий ранее достигнутого соглашения. О подробностях конфликта пишет Daily Mail.
34-летняя Робертс заявила, что Байден перестал выполнять обязательства, согласованные в 2023 году. Тогда он обязался выплачивать 5000 долларов в месяц и встречаться с их дочерью. По словам матери, Хантер прекратил общение с ребёнком в 2024 году без каких-либо объяснений.
В эмоциональном обращении Робертс описала, как их шестилетняя дочь Нэви Джоан страдает из-за отсутствия отца.
«Дочь верит, что ее отец попадет на небеса, однажды заявила, что “не может дождаться, когда попадет на небеса”, чтобы “быть со своим отцом”, потому что отец не видится с ней и не разговаривает с ней, так как “живет далеко и очень занят”, — написала Робертс в судебном документе.
Робертс просит судью отправить Хантера Байдена в тюрьму за «неуважение к суду» до тех пор, пока он не начнёт выполнять постановления. Одновременно она требует пересмотреть размер алиментов, указывая на расточительный образ жизни семьи Байденов, в мероприятиях которой девочка не участвует.
