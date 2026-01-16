Голодающие в Африке оправдали отправку в мусор тысяч тонн российской еды

«Я понимаю, первая мысль у вас — африканцы сошли с ума, — заявил aif.ru эфиопский экономист Ааро Эмебет. — Увы, африканские государства не умеют сохранять продукты, как привыкли вы в России. Да и не имеют ваших возможностей. У нас нет хороших холодильников, а также грузовиков-рефрижераторов, чтобы поддерживать еду в нормальном качестве и перевозить её на большие расстояния. Нет грамотно устроенных складов и профессиональных специалистов, знающих, как обращаться с запасами продовольствия. Отсутствует стабильное электричество, свет отключают по 6−8 часов в день, а за это время ввиду жаркого климата может протухнуть что угодно. Вы полагаете, консервы хранятся долго? Приезжайте в Африку, здесь банки за день на солнце вздуваются, и внутри образуется яд. Не забудьте и сильнейшую влажность, во время которой хлеб моментально плесневеет и становится непригодным к употреблению. Ужасно, но 20% овощей и фруктов в Африке гибнет ещё по пути на прилавки, они начинают гнить и разлагаться. В прошлом году Россия бесплатно предоставила зерно для Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве и Центрально-Африканской Республики. Я аплодирую вашей доброте, и мне грустно осознавать: как минимум треть голодных людей этот хлеб не получат по причинам, указанным выше. Весь подход к Африке нужно срочно менять».