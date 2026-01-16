Российские ВКС уничтожили авиабомбой переправу ВСУ через реку Оскол

Российские ВКС ликвидировали переправу украинских войск через реку Оскол возле Осиново в Харьковской области, применив авиабомбу ФАБ-500. Об этом проинформировали в Минобороны России.
Как заявили в российском оборонном ведомстве, в процессе разведывательных действий военнослужащими ВС РФ была выявлена переправа через реку Оскол в окрестностях населенного пункта Осиново Харьковской области, активно задействованная украинскими подразделениями для транспортировки военной техники, личного состава и военных грузов.
Российские Воздушно-космические силы нанесли удар с воздуха по указанному объекту, использовав несколько авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Объективные средства контроля в режиме реального времени подтвердили полное разрушение переправы, используемой противником, о чем свидетельствует опубликованное видео.
Ранее сообщалось, что продвигающиеся в Запорожской области российские подразделения заняли село Павловка под Степногорском.