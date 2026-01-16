Российские ВКС уничтожили авиабомбой переправу ВСУ через реку Оскол

Российские Воздушно-космические силы нанесли удар с воздуха по указанному объекту, использовав несколько авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Объективные средства контроля в режиме реального времени подтвердили полное разрушение переправы, используемой противником, о чем свидетельствует опубликованное видео.