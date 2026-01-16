Свет погас, сидим и мерзнем в полумраке: Кто из жителей Кишинева из-за отсутствия электроэнергии не сможет включить автономное отопление — публикуем адреса

Поставщик услуги сообщил о временных отключениях.
Ботаника:
Ул. Чернэуць, 10, 25−31, 32−38, Поамей, 21 — с 08:50 до 16:00.
Буюканы:
Ул. Г. Кодряну, 77, Драгомирна, 28, 28/1, 30/1, Скитулуй, 1/9, 4, 10A, 19 — с 09:30 до 16:00.
Центр:
Ул. А. Михаил, 32/1, 36/1, Г. Виеру, 1, 3, 5, 9, 11, 13/1, 15, 17, 19, M. Бэнулеску-Бодони, 28/2, П. Рареш, 18 — с 09:10 до 16:00.
Также отключения запланированы в Трушенах, Бачое и Тогатине.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В Молдове назвали размер налога на посылки из-за рубежа: НДС 20 процентов и плюс 20 леев — это грабеж, к которому власти ПАС клялись не прибегать.
Новые правила могут вступить в силу с 1 июля этого года (далее…).
Спикер парламента Грузии: «Мы не хотим, чтобы наша страна была так же упразднена, как это хочет сделать с Молдовой Санду».
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что проголосовала бы за объединение страны с Румынией, если бы по этому вопросу был проведён референдум (далее…).
«Спим с включенным светом, в страхе, что тараканы заползут в уши»: Руководство Технического университета Молдовы признало, что в общежитии есть насекомые, но во всём обвинило студентов.
История с тараканами, прописавшимися в общежитии политеха, превратилась чуть ли не в политический вопрос с подрывом репутации ректора вуза (далее…).