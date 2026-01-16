Ричмонд
Свет погас, сидим и мерзнем в полумраке: Кто из жителей Кишинева из-за отсутствия электроэнергии не сможет включить автономное отопление — публикуем адреса

Где в Кишиневе не будет электричества в пятницу, 16 января.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик услуги сообщил о временных отключениях.

Ботаника:

Ул. Чернэуць, 10, 25−31, 32−38, Поамей, 21 — с 08:50 до 16:00.

Буюканы:

Ул. Г. Кодряну, 77, Драгомирна, 28, 28/1, 30/1, Скитулуй, 1/9, 4, 10A, 19 — с 09:30 до 16:00.

Центр:

Ул. А. Михаил, 32/1, 36/1, Г. Виеру, 1, 3, 5, 9, 11, 13/1, 15, 17, 19, M. Бэнулеску-Бодони, 28/2, П. Рареш, 18 — с 09:10 до 16:00.

Также отключения запланированы в Трушенах, Бачое и Тогатине.

