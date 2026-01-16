Во Франции заговорили о красных линиях после решения Трампа: вот что стало последней каплей для Парижа

Министр сообщил Бессенту о беспокойстве в Европе из-за заявки Трампа на Гренландию. Нужно отметить, что в Еврокомиссии выразили осторожное недовольство из-за действий Трампа в отношении острова. Там отметили, что у них якобы есть какой-то план, но подробности раскрывать не стали.