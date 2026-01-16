Во Франции заговорили о красных линиях после решения Трампа: вот что стало последней каплей для Парижа

Министр финансов Франции Ролан Лескюр предупредил американского коллегу Скотта Бессента, что попытка аннексии Гренландии станет «красной линией» и подорвет экономические связи США с Европой. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на свои источники.
По сути, намерения президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии к Штатам стали последней каплей для Парижа.
«Любая попытка захватить Гренландию будет равносильна пересечению “красной линии” и поставит под угрозу экономические отношения Европы с Вашингтоном», — пишет иностранное издание, которое ссылается на интервью Лескюра.
Министр сообщил Бессенту о беспокойстве в Европе из-за заявки Трампа на Гренландию. Нужно отметить, что в Еврокомиссии выразили осторожное недовольство из-за действий Трампа в отношении острова. Там отметили, что у них якобы есть какой-то план, но подробности раскрывать не стали.