Нижегородцы пожаловались на штрафы за парковку на газоне

Водители пожаловались на фальсификацию документов.

Жители Нижнего Новгорода заявили, что им незаконно выписали штрафы за парковку на газоне на улице Мокроусова, сообщается в сюжете программы «Кстати».

Денежные взыскания в размере 2000 рублей выставили автовладельцам 30 декабря. Как стало известно, на региональной публичной кадастровой карте этот участок помечен как парковка. Адреса «нарушителей» в протоколах также указаны некорректно. В результате нижегородцы заподозрили фальсификацию документов.

В административно-технической инспекции заявили, что все постановления можно обжаловать только через суд.

Ранее мы писали, что парковку транспорта на улице Радищева ограничили в Нижнем Новгороде.