Магнитная буря G1 накроет Землю 17 января — третья с начала месяца

Предыдущая буря прошла в ночь с 10 на 11 января. Она вызвала необычно яркие полярные сияния — южная граница явления опустилась до 50-й широты. Максимальная интенсивность свечения, достигшая 10-го уровня, пришлась на период с часа до трех ночи по московскому времени. Сияния наблюдали в центральных регионах России и даже южнее обычных зон.