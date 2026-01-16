Магнитная буря G1 накроет Землю 17 января — третья с начала месяца

Землю ждет очередная слабая магнитная буря минимального уровня G1 в субботу, 17 января. Об этом предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Это уже третье подобное событие в январе 2026 года.
По уточненным графикам пик геомагнитных возмущений придется на первую половину дня. Активность полностью спадет к вечеру субботы.
Следующий всплеск ожидается 20 января — снова буря уровня G1. Таким образом, январь принесет еще четыре слабых геомагнитных события.
Ученые подчеркивают: возмущения класса G1 относятся к незначительным и не представляют серьезной угрозы для большинства людей и техники. Возможны лишь легкие недомогания у метеозависимых.
Предыдущая буря прошла в ночь с 10 на 11 января. Она вызвала необычно яркие полярные сияния — южная граница явления опустилась до 50-й широты. Максимальная интенсивность свечения, достигшая 10-го уровня, пришлась на период с часа до трех ночи по московскому времени. Сияния наблюдали в центральных регионах России и даже южнее обычных зон.
