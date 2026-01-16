Купившая квартиру актриса Здорик пришла на премьеру в мехах

Звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик появилась на показе российского боевика. Артистка выбрала для выхода на красную дорожку розовую кофту с шикарным меховые песцовым воротником. Это, конечно, добавляло гламура в образ актрисы. Присутствующие также обсуждали новость из жизни бывшей девушки Стаса Пьехи- она купила квартиру в 24 года. Коллеги и журналисты поздравляли с покупкой. Ну, а сама Ника рассказала о работе в фильме «Завербованный». Смотрите видео.