Григорьев: Школьники могут использовать слово «гойда» в сочинениях ЕГЭ

У школьников есть право использовать в сочинениях ЕГЭ слово «гойда», но только в определенном контексте. Об этом в пятницу, 16 января, рассказал эксперт Минпросвещения Андрей Григорьев.

По его словам, выпускник может включить его в работу с рассуждением о популярности мемов в интернете.

— С одной стороны, это слово, отмеченное в толковых словарях русского языка в варианте «гайда». С другой — оно имеет помету «разговорное» и «просторечное», — добавил он.

Григорьев уточнил, что в таких типах школьных сочинений, как описание, рассуждение и повествование, слово будет неуместным.

«Гойда» имеет два орфографических варианта. Как восклицание, призывающее к немедленным действиям, в русском языке оно используется в произведениях литературы, передает ТАСС.

Ранее член комитета Госдумы по образованию Анна Скрозникова сообщила, что минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в учебном сезоне-2026/2027 повысили по нескольким предметам.

Для абитуриентов, которые поступают в педагогические университеты, с 2027 года планируется ввести профильное испытание.