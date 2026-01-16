Григорьев: Школьники могут использовать слово «гойда» в сочинениях ЕГЭ

У школьников есть право использовать в сочинениях ЕГЭ слово «гойда», но только в определенном контексте. Об этом в пятницу, 16 января, рассказал эксперт Минпросвещения Андрей Григорьев.
По его словам, выпускник может включить его в работу с рассуждением о популярности мемов в интернете.
— С одной стороны, это слово, отмеченное в толковых словарях русского языка в варианте «гайда». С другой — оно имеет помету «разговорное» и «просторечное», — добавил он.
Григорьев уточнил, что в таких типах школьных сочинений, как описание, рассуждение и повествование, слово будет неуместным.
«Гойда» имеет два орфографических варианта. Как восклицание, призывающее к немедленным действиям, в русском языке оно используется в произведениях литературы, передает ТАСС.
