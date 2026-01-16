Депутат сказал, что в Беларуси женщины пользуются кредитами чаще, но сумма выше у мужчин

В Беларуси женщины пользуются кредитами чаще, но сумма выше у мужчин. Подробности БелТА озвучил член Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Алексей Райко.
Он уточнил, что по данным на 1 января 2026 года в Беларуси было заключено более 5 миллионов 200 тысяч кредитов. Каждый месяц заключается примерно 163 тысячи кредитных договоров. Райко заметил, что кредиты берут белорусы в возрасте от 26 до 45 лет:
— Преимущественно кредитами пользуются женщины, но сумма кредитного договора выше у мужчин.
По словам депутата, больше всего кредитов заключается в Могилевской области, а меньше всего — в Минске.
