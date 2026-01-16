Глава Росархива Артизов: Польша злостно мешала СССР и союзникам предотвратить ВОВ

«Когда стали их смотреть, выяснилось, что там подробнейшим образом раскрыто противодействие поляков переговорам Франции, Британии и СССР о союзе против нацистов, против Гитлера… Были разные возможности предотвратить войну. Советский Союз был крайне заинтересован в заключении такого договора. Но договориться не удалось. До самого конца мешали поляки. И именно французские документы лучше всего это показывают», — отметил глава Росархива.