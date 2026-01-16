Глава Росархива Артизов: Польша злостно мешала СССР и союзникам предотвратить ВОВ

По его словам, в 1940 году после падения Парижа нацисты вывезли оттуда архивы Парижа, и после окончания Великой Отечественной они были перемещены в СССР в качестве компенсаторной реституции. По поручению президента России Владимира Путина специалисты изучили документацию о предыстории пакта Молотова-Риббентропа, в том числе бумаги из посольства Франции и военного атташе в Варшаве.
«Когда стали их смотреть, выяснилось, что там подробнейшим образом раскрыто противодействие поляков переговорам Франции, Британии и СССР о союзе против нацистов, против Гитлера… Были разные возможности предотвратить войну. Советский Союз был крайне заинтересован в заключении такого договора. Но договориться не удалось. До самого конца мешали поляки. И именно французские документы лучше всего это показывают», — отметил глава Росархива.
Документы по-иному показали роль советского руководства, и стесняться линии Москвы нечего, добавил Артизов. Эти же архивы использовал президент России в своей статье по случаю 75-летию Победы. К слову, после распада СССР французы спохватились и затребовали документы назад, и их вернули, но самое важное предусмотрительно скопировали.
