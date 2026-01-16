Пора избавляться от Трампа? Европейцы всё больше боятся решений главы Белого дома

Президент США Дональд Трамп угрожает захватить Гренландию с помощью вооружённых сил США. Европейские чиновники начали обсуждать, как можно дать отпор. Неужели в Европе задумались о том, как избавиться от лидера Белого дома? На эту тему порассуждало издание Politico.
Военное противостояние между США и любой европейской державой будет коротким. У союзников Гренландии есть другие способы давления на США, если президент откажется идти на компромисс. Главная точка давления — обширная сеть американских военных объектов в регионе для проецирования силы на Ближний Восток и Африку.
Почему США продолжают использовать базы и поддержку союзников для захвата суверенной территории Дании, члена НАТО? Этот вопрос деликатный, и дипломаты избегают его на официальных саммитах ЕС и НАТО. Однако в частном порядке по континенту обсуждают противодействие Трампу по этому вопросу. США также зависят от Европы как торгового партнёра и покупателя американского оружия, что может дать преимущество при прекращении закупок.
Некоторые чиновники опасаются, что прямой вызов может привести к разрыву трансатлантических отношений. Другие считают, что при Трампе альянс становится токсичным и Европе нужно двигаться дальше.
Ранее KP.RU сообщил о подготовке Еврокомитетом некоего плана на случай, если Трамп все же начнет реализовать свои угрозы по присоединению Гренландии. Однако в альянсе не стали раскрывать подробности соглашения. Но также в ЕС не ответили прямо Дании, планирует ли альянс противостоять США в экстренном случае.