Почему США продолжают использовать базы и поддержку союзников для захвата суверенной территории Дании, члена НАТО? Этот вопрос деликатный, и дипломаты избегают его на официальных саммитах ЕС и НАТО. Однако в частном порядке по континенту обсуждают противодействие Трампу по этому вопросу. США также зависят от Европы как торгового партнёра и покупателя американского оружия, что может дать преимущество при прекращении закупок.