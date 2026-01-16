Ефимов: с 2011 года в ЗАО построили 11 спортобъектов за счет бюджета

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве в 2025 году более 110 новых детских садов, школ, больниц и спортивных объектов. Также Владимир Ефимов отметил, что с 2016 года в Москве реализуются масштабные инвестиционные проекты, представляющие собой уникальную модель сотрудничества города с бизнесом и застройщиками. В настоящее время в столице реализуется 111 крупных инвестиционных проектов по развитию социальной инфраструктуры, для чего выделено около 200 гектаров земли.