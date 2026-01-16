Ефимов: с 2011 года в ЗАО построили 11 спортобъектов за счет бюджета

С 2011 года в Западном административном округе Москвы в рамках Адресной инвестиционной программы было построено более 50 тысяч квадратных метров спортивных объектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С 2011 года в Западном административном округе возвели 11 спортивных сооружений по программе “Спорт Москвы” их общая площадь превысила 50 тысяч квадратных метров. В число объектов входят физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля, бассейны и каток. В результате москвичи из районов Крылатское, Тропарево-Никулино, Фили-Давыдково, Раменки и Кунцево получили дополнительные возможности для занятий спортом», — отметил заммэра.
Создание таких объектов способствует улучшению инфраструктуры города и повышает интерес москвичей к здоровому образу жизни. В районе Крылатское было построено четыре спортивных сооружения общей площадью более 12 тысяч квадратных метров, включая бассейн на территории Гребного канала с двумя чашами — для взрослых (25 на 16 метров) и для детей (10 на 6 метров). Здесь также располагаются тренажерный зал, сауна, буфет и технические помещения.
Алексей Александров, руководитель Департамента гражданского строительства Москвы, сообщил о трех новых объектах в районе Раменки общей площадью около 10 тысяч квадратных метров. В прошлом году по просьбе местных жителей был построен четырехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом, двумя бассейнами, залами для единоборств и другими помещениями. В 2025 году завершится строительство Большого трамплина К-75 на Воробьевых горах, который будет оснащен современным оборудованием для круглогодичных тренировок и проведения соревнований.
В районе Тропарево-Никулино построены два спортивных объекта общей площадью 10,7 тысячи квадратных метров, включая инфраструктуру для футбольных тренировок и современный каток. В Кунцеве появилось еще одно футбольное поле, а в Фили-Давыдково был возведен комплекс с залом для игровых видов спорта.
Новые спортивные объекты в Западном округе предназначены как для профессиональных спортсменов, так и для любителей активного образа жизни, а также для развития детско-юношеского спорта. Все сооружения построены с использованием качественных материалов, что обеспечивает комфорт и безопасность для спортсменов и посетителей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве в 2025 году более 110 новых детских садов, школ, больниц и спортивных объектов. Также Владимир Ефимов отметил, что с 2016 года в Москве реализуются масштабные инвестиционные проекты, представляющие собой уникальную модель сотрудничества города с бизнесом и застройщиками. В настоящее время в столице реализуется 111 крупных инвестиционных проектов по развитию социальной инфраструктуры, для чего выделено около 200 гектаров земли.