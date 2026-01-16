Операторам связи поставили жесткие сроки по наличию связи на федеральных трассах

Ранее общее обязательство составляло 80% покрытия всех федеральных трасс к 8 сентября 2025 года. Цель не выполнена. На декабрьском заседании ГКРЧ представители операторов сообщили, что каждый обеспечил более 70% общей протяженности федеральных дорог. У МТС покрытие приоритетных трасс варьируется от 65 до 99%, работы идут по графику. Другие операторы конкретные цифры не раскрыли, один воздержался от комментариев.