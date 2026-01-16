Операторам связи поставили жесткие сроки по наличию связи на федеральных трассах

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) 25 декабря 2025 года зафиксировала конкретные планы покрытия сетями LTE отдельных федеральных автодорог. До конца 2026 года операторы большой четверки обязаны обеспечить связь четвертого поколения на 99,9% протяженности ряда приоритетных трасс, до конца 2027 года — на других магистралях.
В решении ГКРЧ перечислены трассы с жесткими дедлайнами. К 31 декабря 2026 года требуется покрыть 99,9% автодорог М1, М3, М4, М9 (на территории Тверской области), А113, А120, А289, Р132 (также в Тверской области). К концу 2027 года — 99,9% М7, М9, М10, М12 (участок Москва — Тюмень), А107, Р22, Р217, Р256 и Р132, пишут Ведомости.
Ранее общее обязательство составляло 80% покрытия всех федеральных трасс к 8 сентября 2025 года. Цель не выполнена. На декабрьском заседании ГКРЧ представители операторов сообщили, что каждый обеспечил более 70% общей протяженности федеральных дорог. У МТС покрытие приоритетных трасс варьируется от 65 до 99%, работы идут по графику. Другие операторы конкретные цифры не раскрыли, один воздержался от комментариев.
Покрытие 99,9% федеральных трасс входило в условия выдачи частот LTE в 2011 году и их продления в 2021-м. Разрешения действуют до 8 сентября 2031 года. По общему плану в 2026 году нужно достичь 80% покрытия федеральных дорог, к 2031-му — 99,9%. Нарушение условий ГКРЧ может привести к отказу в продлении лицензий.
Главная преграда — отсутствие электроснабжения на отдельных участках. Без энергии невозможно установить базовые станции в оптимальных местах. В итоге покрытие ограничивается 80−85% трассы, остальное остается недоступным. Минцифры признает проблему и формирует перечень исключений, который пополняется по согласованию с губернаторами. Послабления распространяются и на трассы 2026−2027 годов.
Операторы совместно с ведомствами работают над подключением к электросетям на проблемных участках. Полное сплошное покрытие всех федеральных дорог без исключений признано недостижимым.
