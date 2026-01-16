Обещали помочь сыну с военной службой: уфимца лишили почти полумиллиона рублей

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в мае прошлого года 68-летний уфимец обратился к одному из обвиняемых с просьбой помочь решить вопрос, связанный с прохождением военной службы его сыном. Подозреваемый не имел никаких возможностей что-либо сделать, но все равно откликнулся и вовлек в аферу сообщника.