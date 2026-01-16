Ричмонд
Обещали помочь сыну с военной службой: уфимца лишили почти полумиллиона рублей

Уфимца лишили денег под предлогом помочь его сыну с военной службой.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против двоих местных жителей. Им вменяют мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в мае прошлого года 68-летний уфимец обратился к одному из обвиняемых с просьбой помочь решить вопрос, связанный с прохождением военной службы его сыном. Подозреваемый не имел никаких возможностей что-либо сделать, но все равно откликнулся и вовлек в аферу сообщника.

Введя потерпевшего в заблуждение, злоумышленники получили от него в общей сложности более 430 тысяч рублей, которые впоследствии потратили на личные нужды. Оба обвиняемых полностью признали свою вину в содеянном.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

