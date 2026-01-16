Обещали помочь сыну с военной службой: уфимца лишили почти полумиллиона рублей

Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против двоих местных жителей. Им вменяют мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
По данным пресс-службы надзорного ведомства, в мае прошлого года 68-летний уфимец обратился к одному из обвиняемых с просьбой помочь решить вопрос, связанный с прохождением военной службы его сыном. Подозреваемый не имел никаких возможностей что-либо сделать, но все равно откликнулся и вовлек в аферу сообщника.
Введя потерпевшего в заблуждение, злоумышленники получили от него в общей сложности более 430 тысяч рублей, которые впоследствии потратили на личные нужды. Оба обвиняемых полностью признали свою вину в содеянном.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.