Умер легендарный белорусский футбольный тренер Юрий Пышник

Юрий Пышник родился 24 июня 1942 года в многодетной семье в деревне Кирово, что в Слуцком районе. Как футболист выступал в 1960-х за минское «Динамо», гомельский «Спартак», гродненский «Неман». С 1970-го года перешел на тренерскую работу в минскую ДЮСШОР-5. Десятилетия он воспитывал все новые и новые поколение белорусских футболистов.