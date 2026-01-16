Умер легендарный белорусский футбольный тренер Юрий Пышник

15 января на 84-м году жизни скончался Юрий Пышник, воспитавший многих звезд белорусского футбола, пишет pressball.by.
Юрий Пышник родился 24 июня 1942 года в многодетной семье в деревне Кирово, что в Слуцком районе. Как футболист выступал в 1960-х за минское «Динамо», гомельский «Спартак», гродненский «Неман». С 1970-го года перешел на тренерскую работу в минскую ДЮСШОР-5. Десятилетия он воспитывал все новые и новые поколение белорусских футболистов.
Среди его подопечных — Виктор Гончаренко, Сергей Кисляк, Леонид Ковель, Виталий Кутузов, Александр Мартынович, Антон Путило и многие другие известные белорусские игроки и тренеры.
