Умер легендарный белорусский футбольный тренер Юрий Пышник

Ушел из жизни футбольный тренер Юрий Пышник, воспитавший известных игроков.

Источник: Комсомольская правда

15 января на 84-м году жизни скончался Юрий Пышник, воспитавший многих звезд белорусского футбола, пишет pressball.by.

Юрий Пышник родился 24 июня 1942 года в многодетной семье в деревне Кирово, что в Слуцком районе. Как футболист выступал в 1960-х за минское «Динамо», гомельский «Спартак», гродненский «Неман». С 1970-го года перешел на тренерскую работу в минскую ДЮСШОР-5. Десятилетия он воспитывал все новые и новые поколение белорусских футболистов.

Среди его подопечных — Виктор Гончаренко, Сергей Кисляк, Леонид Ковель, Виталий Кутузов, Александр Мартынович, Антон Путило и многие другие известные белорусские игроки и тренеры.

Ранее мы писали, что умер бывший игрок хоккейного минского «Динамо» Анатолий Беляев.