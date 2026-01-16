София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в России в 2025 году

Самыми популярными именами детей в России по итогам 2025 года стали София и Михаил. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на информационно-аналитическом портале «Реестр ЗАГС».
В прошлом году самым распространенным женским именем назвали 20 864 девочек. На втором и третьем местах имена Ева и Анна с 18 235 и 17 373 детей соответственно. В пятерку также вошли Мария и Варвара.
Имя Михаил для своих детей россияне выбрали 24 671 раз. Вторым мужским именем стал Александр (21 861), третьим — Артем (19 163). Пятерку замыкают Матвей и Тимофей.
Тенденция сохранилась и в новом году. В январе тройка самых популярных мужских и женских имен не изменилась, передает ТАСС.
Самыми популярными именами для новорожденных в Подмосковье в 2025 году стали Алекс и Соня, о чем сообщили в региональном Министерстве социального развития.
По словам начальника столичного управления ЗАГС Светланы Уханевой, в 2025 году в Москве родились дети с именами Белояра, Лукерья, Океана, Год, Любим, Марс и Рим, Ассоль, Забава, Любава, Маруся.