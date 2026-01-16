Под Омском пресечена попытка незаконного вывоза 9 тонн мяса в Казахстан

Груз следовал из сел Лукьяновка, Азово и города Называевска в казахстанские Кокшетау и Астану. При проверке ветеринарных документов выявили ряд нарушений: на 30 кг конины не было документов вообще, номер одного из автомобилей не совпадал с указанным в сертификате, а в документах на 4,8 тонны говядины значилось замороженное мясо в тушах, хотя фактически перевозили охлажденное в четвертинах. Кроме того, предприятие-отправитель не включено в Реестр Таможенного союза по убою животных.