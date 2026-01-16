Багреева: проекты Москвы получили награды выставки инноваций IPITEx-2026

Три цифровых проекта, разработанных в Департаменте экономической политики и развития города Москвы, получили две золотые и одну серебряную медаль выставки интеллектуальной собственности и инновационных технологий IPITEx-2026, которая прошла в начале января в столице Таиланда — городе Бангкоке. Об отмеченных международным сообществом проектах рассказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, отметив, что город активно внедряет цифровые технологии во все сферы жизни, а достижения столицы в этой области регулярно получают высокую оценку международных экспертов.