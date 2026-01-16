Багреева: проекты Москвы получили награды выставки инноваций IPITEx-2026

Три цифровых проекта, разработанных в Департаменте экономической политики и развития города Москвы, получили две золотые и одну серебряную медаль выставки интеллектуальной собственности и инновационных технологий IPITEx-2026, которая прошла в начале января в столице Таиланда — городе Бангкоке. Об отмеченных международным сообществом проектах рассказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, отметив, что город активно внедряет цифровые технологии во все сферы жизни, а достижения столицы в этой области регулярно получают высокую оценку международных экспертов.
Так, цифровая экосистема аудита «Система предотвращения нарушений при осуществлении закупок» получила золотую медаль в номинации «Робототехника, электроника, автоматизация, интернет вещей и программное обеспечение», а также награды международных организаций в сфере инноваций и ИТ из Гонконга, Сингапура и Японии.
«Система предотвращения нарушений при осуществлении закупок благодаря применению риск-ориентированных механизмов, работающих на основе ИИ-моделей, осуществляет контроль за проведением закупки на всех ее этапах, тем самым способствуя снижению рисков и повышению прозрачности процедур», — рассказала Багреева.
Также золотую медаль в номинации «Строительство, гражданская инженерия и архитектура» получил калькулятор расчета укрупненных показателей стоимости строительства. По словам Багреевой, этот калькулятор помогает госзаказчикам более точно планировать затраты на возведение объектов и оптимизировать бюджетные расходы.
Серебряную медаль в номинации «Образовательные, офисные, бытовые инструменты и спорт» получила разработанная для сотрудников Комплекса экономической политики Москвы платформа «Тело. Дух. Разум». Кроме того, платформе вручили спецпремию Всемирной ассоциации женщин-изобретателей и предпринимателей, а также грамоту Минздрава Малайзии.
«Платформа “Тело. Дух. Разум” объединяет спортивные и развлекательные программы, образовательные мероприятия, психологические тренинги, благотворительные проекты для наших сотрудников и их семей, чтобы у них была возможность гармонично развиваться и получать положительные эмоции как на работе, так и вне ее», — рассказала о проекте Багреева.
Напомним, что выставка IPITEx проводится в Бангкоке с 1995 года. В этом году на выставке было представлено почти девятьсот проектов из 24 стран мира.
