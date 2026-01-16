Ричмонд
Мужчины в два раза чаще женщин купаются на Крещение в проруби

Опрос показал, что мужчины в два раза чаще женщин планируют принять участие в традиционных крещенских купаниях. Исследование сервиса SuperJob свидетельствует, что около 14% экономически активных россиян собираются окунуться в прорубь в праздник Крещения Господня. Его результаты есть в распоряжении РБК.

Среди мужчин доля регулярно участвующих в обряде составляет 17%, в то время как среди женщин — лишь 7%. Наиболее активной возрастной группой является молодёжь до 35 лет: 17% её представителей уже практикуют моржевание на Крещение, а ещё 2% намерены попробовать это впервые.

При этом большинство опрошенных — 60% — никогда не купались в проруби на Крещение. Ещё 8% респондентов отказались от этой традиции из-за риска для здоровья, отсутствия оборудованных безопасных мест или по причине болезни.

Крещение Господне, один из главных православных праздников, отмечается 19 января. В 2026 году этот день выпадает на понедельник.

Ранее православным россиянам напомнили о важном аспекте Крещения, который священнослужители связывают с одним из главных «смертных грехов». Этот праздник имеет более глубокий смысл, чем простое погружение в прорубь, и не должен сводиться исключительно к подобным экстремальным практикам.

