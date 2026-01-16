Мужчины в два раза чаще женщин купаются на Крещение в проруби

Среди мужчин доля регулярно участвующих в обряде составляет 17%, в то время как среди женщин — лишь 7%. Наиболее активной возрастной группой является молодёжь до 35 лет: 17% её представителей уже практикуют моржевание на Крещение, а ещё 2% намерены попробовать это впервые.