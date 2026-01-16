Ричмонд
«Я убил папу»: 11-летний ребенок застрелил отца из-за игровой приставки

В США 11-летний мальчик застрелил отца, отобравшего у него игровую приставку.

Источник: Комсомольская правда

В США одиннадцатилетний подросток застрелил собственного отца в ходе конфликта из-за игровой приставки. Об этом сообщает издание People.

Инцидент произошёл в штате Пенсильвания. По информации источника, отец забрал у сына консоль Nintendo Switch перед сном, что спровоцировало ссору.

Мальчик нашёл ключ от сейфа и взял отцовский револьвер. Подойдя к спящему родителю, он произвёл смертельный выстрел. Жена погибшего, Джиллиан Дитц, рассказала полиции, что проснулась от звука выстрела.

«Я убил папу», — рассказал ребёнок сразу после ссоры.

По данным следствия, подросток подтвердил свои действия. Он заявил, что был зол и не думал о последствиях. Сейчас мальчику предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Слушание по его делу назначено на 22 января.

Ранее в Новокузнецке 10-летний мальчик выстрелил другу из игрушечного пистолета в голову. Инцидент произошел в ходе ссоры, а помощь пострадавшему не понадобилась. Полиция провела профилактическую беседу с ребенком.