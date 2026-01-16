В Тюмени хотят открыть курорт крупной сети отелей

В этом году в городе откроют второй отель сети.
В Тюмени сеть отелей AZIMUT хочет открыть загородные и курортные комплексы. Сейчас такая идея находится на стадии рассмотрения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.
«Урал — интересный и перспективный для нас регион благодаря высокой промышленной и деловой активности. В Тюмени мы рассматриваем возможности открытия новых объектов AZIMUT в формате загородных и курортных отелей, так как в этом сегменте мы пока не представлены в регионе», — рассказали корреспонденту URA.RU.
Ранее сообщалось, что в Тюмени второй отель сети откроют на Луначарского в четвертом квартале этого года. В нем будет 150 номеров, ресторан и спа-зона. Первый комплекс появился в городе в 2024 году на Камышинской.