В Тюмени хотят открыть курорт крупной сети отелей

«Урал — интересный и перспективный для нас регион благодаря высокой промышленной и деловой активности. В Тюмени мы рассматриваем возможности открытия новых объектов AZIMUT в формате загородных и курортных отелей, так как в этом сегменте мы пока не представлены в регионе», — рассказали корреспонденту URA.RU.