«Фламенго» подал в суд на перешедшего из «Зенита» полузащитника Жерсона

Футбольный клуб из Бразилии «Фламенго» обратился в суд с иском против своего экс-полузащитника Жерсона. Об этом сообщил канал ESPN.
В качестве ответчика по делу также выступает компания FGM Sports, владельцем которой является отец футболиста. Общая сумма заявленных финансовых требований со стороны «Фламенго» достигает примерно 6,8 миллиона евро.
Причиной иска стало нарушение контракта на использование имиджевых прав, заключенного между клубом и Жерсоном. Документ предусматривал, что при преждевременном прекращении действия контракта сторона-инициатор выплачивает оставшуюся часть суммы. После перехода Жерсона из «Фламенго» в «Зенит» (Санкт-Петербург) в 2025 году, долг по данному соглашению был оценен приблизительно в 6,4 миллиона евро. В январе 2026 года «Зенит» объявил о переходе полузащитника в бразильский «Крузейро», что послужило поводом для иска «Фламенго».
Жерсон стал наиболее дорогостоящим приобретением «Зенита» в период летнего трансферного окна 2025 года. До перехода в петербургский клуб, этот футболист защищал цвета «Фламенго», где в сезоне 2024 года отметился семью результативными передачами в 35 играх бразильской Серии А.
«Зенит» сообщил об уходе бразильского полузащитника Жерсона 10 января.