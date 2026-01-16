«Фламенго» подал в суд на перешедшего из «Зенита» полузащитника Жерсона

Причиной иска стало нарушение контракта на использование имиджевых прав, заключенного между клубом и Жерсоном. Документ предусматривал, что при преждевременном прекращении действия контракта сторона-инициатор выплачивает оставшуюся часть суммы. После перехода Жерсона из «Фламенго» в «Зенит» (Санкт-Петербург) в 2025 году, долг по данному соглашению был оценен приблизительно в 6,4 миллиона евро. В январе 2026 года «Зенит» объявил о переходе полузащитника в бразильский «Крузейро», что послужило поводом для иска «Фламенго».