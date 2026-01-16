Долиной может грозить новый иск в суд: Лурье причитается компенсация

Ранее KP.RU сообщил, что Долина до сих пор не передала ключи Лурье. Сейчас артистка не находится в России. Она обещала передать квартиру не раньше 20 января, однако до этого были названы другие сроки, которые певица проигнорировала. Приставы могут силой выселить Долину из квартиры.