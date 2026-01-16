Долиной может грозить новый иск в суд: Лурье причитается компенсация

С народной артистки РФ Ларисы Долиной могут взыскать компенсацию за вскрытие двери в ее бывшую квартиру. Покупательница квартиры Полина Лурье вправе потребовать деньги с певицы, таким образом вокалистке может грозить новый иск в суд. Об этом в разговоре с aif.ru напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Полина Лурье, купившая квартиру, может взыскать с певицы ущерб за испорченные замки, если их придется вскрывать приставам. Соловьев пояснил, что смена замков после вскрытия — это расходы, возникшие не по вине покупателя. Претензий к приставам и полиции быть не может, так как они исполняют судебное решение.
Юрист Лурье может согласовать с приставами способ вскрытия дверей квартиры певицы Долиной. Соловьев усомнился в наличии старых замков, предполагая, что установлены современные железные двери и сложные замки. В случае необходимости двери могут срезать с петель.
Ранее KP.RU сообщил, что Долина до сих пор не передала ключи Лурье. Сейчас артистка не находится в России. Она обещала передать квартиру не раньше 20 января, однако до этого были названы другие сроки, которые певица проигнорировала. Приставы могут силой выселить Долину из квартиры.