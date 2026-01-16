Проектный подход: Узбекистан реформирует систему развития туризма

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В ближайшие годы в Узбекистане планируется перевести сферу туризма на систему проектного управления, внедрить единый механизм создания и развития туристических продуктов, а также усилить координацию крупных мероприятий. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией дальнейших задач по развитию сферы туризма и созданию крупных объектов культуры и туризма.