На Восточно-Сибирской железной дороге в 2025 году погибло двое детей

38 пострадавших получили травмы при переходе путей в неположенных местах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В 2025 году на Восточно-Сибирской железной дороге произошло 39 несчастных случаев. В них пострадало 40 человек. Это число на 33,8% меньше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Тайшет24.

— Основной причиной этих трагедий стало нарушение пешеходами правил поведения на железной дороге. 38 пострадавших получили травмы при переходе путей в неположенных местах, а двоих повредил электрический ток, — рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Среди пострадавших было четверо детей, из которых двое погибли. Всего в 2025 году от полученных травм умери 27 человек. 31 случай был зафиксирован в Иркутской области, а еще восемь в Республике Бурятия.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что маршрутка загорелась на мосту в Иркутском районе, кадры попали на видео.