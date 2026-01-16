ОЗТМ несмотря на перерегистрацию будет платить налоги в Омске

Ведомство также отметило, что смена юридического адреса — обычная корпоративная практика, связанная с решением управленческих задач, и не означает вывода активов из региона. В качестве примера привели случай с ООО «Омсктехуглерод», которое в 2020 году перерегистрировалось в Москву, но вернуло омскую «прописку» в 2025 году.