ОЗТМ несмотря на перерегистрацию будет платить налоги в Омске

Омский завод современных технологий машиностроения, специализирующееся на выпуске вагоноремонтного оборудования, сменил юридический адрес с Омска на Москву. Министерство промышленности и торговли Омской области прокомментировало этот шаг, подчеркнув, что фактическое производство, основные активы и рабочие места останутся на территории региона.
«Налоговые отчисления будут продолжать поступать в бюджет Омской области. Что касается НДС, он изначально зачисляется на федеральный уровень и не распределяется между регионами», — уточнили в министерстве.
Ведомство также отметило, что смена юридического адреса — обычная корпоративная практика, связанная с решением управленческих задач, и не означает вывода активов из региона. В качестве примера привели случай с ООО «Омсктехуглерод», которое в 2020 году перерегистрировалось в Москву, но вернуло омскую «прописку» в 2025 году.
