Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер экс-футболист «Зенита» Акимов

Ему было 45 лет.

Источник: fc-zenit.ru

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Акимов скончался в возрасте 45 лет. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Отмечается, что экс-футболист ушел из жизни 14 января. Причина смерти не уточняется. «Зенит» выразил соболезнования родным и близким Дмитрия Акимова.

Дмитрий Акимов выступал за «Зенит» в начале 2000-х годов, но провел за клуб всего пять матчей. Большую часть карьеры нападающий провел в составе «Сибири», став лучшим бомбардиром в истории клуба (109 голов).

Акимов также играл за «Ростов», «Факел» и петербургское «Динамо». Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории Первой лиги, забив 127 голов.