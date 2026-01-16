Умер экс-футболист «Зенита» Акимов

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Акимов скончался в возрасте 45 лет. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.
Отмечается, что экс-футболист ушел из жизни 14 января. Причина смерти не уточняется. «Зенит» выразил соболезнования родным и близким Дмитрия Акимова.
Дмитрий Акимов выступал за «Зенит» в начале 2000-х годов, но провел за клуб всего пять матчей. Большую часть карьеры нападающий провел в составе «Сибири», став лучшим бомбардиром в истории клуба (109 голов).
Акимов также играл за «Ростов», «Факел» и петербургское «Динамо». Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории Первой лиги, забив 127 голов.