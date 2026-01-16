Суд приговорил экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к пяти годам тюрьмы

Бывший президент Республики Корея Юн Сок Ёль приговорён к пяти годам лишения свободы за воспрепятствование правосудию. Об этом сообщило международное агентство Reuters.
Суд также признал его виновным в подделке официальных документов и нарушении процедур при введении военного положения. Эти эпизоды стали частью масштабного коррупционного дела.
Ещё в конце декабря прокуроры требовали для экс-президента десять лет тюрьмы. А 13 января гособвинение и вовсе запросило для него смертную казнь.
Первые серьёзные проблемы у Юн Сок Ёля начались с ареста в январе 2025 года. Это был беспрецедентный случай задержания главы государства следственными органами.
Его взятие под стражу тогда спровоцировало массовые протесты сторонников. В июле 2025 года суд санкционировал повторный арест, опасаясь сокрытия доказательств.
Летом того же года тысячи южнокорейцев подали иски к экс-президенту и его супруге. Они требовали компенсаций за ущерб от попытки введения военного положения в декабре 2024 года.