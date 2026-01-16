В Башкирии станет проще получить бесплатную землю: но есть ряд условий

В Башкирии планируют изменить порядок предоставления льготных земельных участков под строительство индивидуального жилья. Соответствующие поправки в республиканский закон «О регулировании земельных отношений» будут рассмотрены на пленарном заседании парламента в этом месяце.
Как сообщил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, нововведение даст гражданам, имеющим право на бесплатную землю, возможность самостоятельно выбирать и образовывать участки, а не только ждать своей очереди в общем списке.
Для этого необходимо будет соблюсти ряд условий: выбранная территория должна находиться в границах населенного пункта и в зоне, предназначенной для индивидуального жилищного строительства. Образование участка должно соответствовать градостроительным нормам и правилам землепользования. После этого гражданину нужно будет обратиться с заявлением о предварительном согласовании в Министерство земельных и имущественных отношений республики или в местную администрацию. Положительное решение станет основанием для бесплатного выделения земли.
Толкачев подчеркнул, что самостоятельный поиск участка с оформлением документов будет правом, а не обязанностью. Действующий порядок предоставления земли в порядке общей очереди также сохранится.
Законопроект уже получил поддержку парламентского комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию.
