В Башкирии поменяют правила выдачи льготных лекарств

В первую очередь, будет упрощена выписка рецептов. Один препарат — один рецепт, независимо от количества упаковок. Больше не нужно оформлять отдельный документ на каждую пачку. Да, это потребует более внимательного взаимодействия врача и пациента для своевременной коррекции терапии. Но общий объем бюрократии существенно сократится. Усилится работа в службе медицинских помощников, все обращения будут на контроле главных врачей и министерства. Также появятся новые аптечные пункты на базе медицинских организаций, три пилотных пункта появятся в Уфе уже весной.
Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, сегодня право на льготные лекарства в республике имеют 761,6 тысячи человек. Самая многочисленная категория — пациенты с сахарным диабетом: более 151 тысячи человек, включая 1820 детей. Они обеспечиваются инсулинами, сахароснижающими препаратами, а дети и беременные — еще и системами непрерывного мониторинга глюкозы с датчиками.
В республике также помощь получают 61 296 человек, больных онкологией. Им критически важна непрерывность терапии. Еще 240 получателей — дети с орфанными заболеваниями, которым нужно дорогостоящее лечение.
«Особенность ЛЛО в том, что мы работаем с “живой’системой. Пока мы обеспечиваем существующих пациентов и корректируем им терапию, появляются новые. Наша задача — не только распределить запланированный объем, а оперативно изыскивать возможности для обеспечения каждого нуждающегося”, — отметил министр.