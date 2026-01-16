В Башкирии поменяют правила выдачи льготных лекарств

В первую очередь, будет упрощена выписка рецептов. Один препарат — один рецепт, независимо от количества упаковок. Больше не нужно оформлять отдельный документ на каждую пачку. Да, это потребует более внимательного взаимодействия врача и пациента для своевременной коррекции терапии. Но общий объем бюрократии существенно сократится. Усилится работа в службе медицинских помощников, все обращения будут на контроле главных врачей и министерства. Также появятся новые аптечные пункты на базе медицинских организаций, три пилотных пункта появятся в Уфе уже весной.