В Смоленской области продолжается реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

«Реализуем программу по обеспечению жильем сотрудников агропромышленного комплекса, обрабатывающих производств и социальной сферы. За последние три года построено более 100 жилых домов, свои жилищные условия улучшили 85 семей. В 2026 году будем строить малоэтажные жилые комплексы в Ельнинском, Смоленском и Гагаринском муниципальных округах», — подчеркнул в заключение глава региона.