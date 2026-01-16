Ричмонд
В Смоленской области продолжается реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

В ходе осуществления программы в регионе возводятся новые дома в различных муниципальных округах.

Источник: Комсомольская правда

«В 2025 году завершено строительство 59 квартир в Починковском муниципальном округе и 17 квартир в Руднянском муниципальном округе, а также пять индивидуальных жилых домов в Угранском муниципальном округе и четыре дома в Хиславичском муниципальном округе», — отметил в своём Телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.

В 2025 году Смоленская область вошла в число лидеров по объему привлеченных федеральных средств на обеспечение жильем профессорско-преподавательского состава. Для Смоленской государственной сельскохозяйственной академии. Было приобретено 50 квартир и построено 6 жилых домов, которые будут переданы учреждению в 2026 году.

«Реализуем программу по обеспечению жильем сотрудников агропромышленного комплекса, обрабатывающих производств и социальной сферы. За последние три года построено более 100 жилых домов, свои жилищные условия улучшили 85 семей. В 2026 году будем строить малоэтажные жилые комплексы в Ельнинском, Смоленском и Гагаринском муниципальных округах», — подчеркнул в заключение глава региона.