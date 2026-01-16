Несколько районов Туапсе остались без тепла в морозы

Накануне в ООО «Теплоэнерго Краснодар» подтвердили остановку трёх центральных тепловых пунктов: Горная, 8; Фрунзе, 53; Калинина, 43. Специалисты ведут аварийные работы — подачу тепла и воды вернут сразу после устранения. Телефон диспетчера: 8 (861) 67−21−667 для уточнений. Пока местные жители замерзают в морозы, коммунальщики обещают не затягивать с ремонтными работами.