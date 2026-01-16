Ричмонд
В Ташкенте разгрузят движение на крупных перекрестках

Замхокима Ташкента Абдурахмон Бахтиев изучил проблемные участки дорог, чтобы сократить пробки, сообщили в пресс-службе хокимията. В планах городских властей разгрузить движение на крупных перекрестках.

Источник: Курсив

Для этого на улицах Авлиё ота и Фидокор могут ввести одностороннее движение для борьбы с заторами.

В планах пересмотреть работу узла «Пахтакор» на пересечении улиц Заргар и Батыра Закирова. Здесь упростят заезд для автобусов, что позволит увеличить число маршрутов до 11, а поток пассажиров — до 37 тыс. человек в день.

Оптимизация движения ждет перекрестки Абдуллы Кадыри с улицами Абая и Махтумкули, а также Шарафа Рашидова и Осиё. На этих участках приоритет отдадут общественному транспорту.

Изменения коснутся и пересечения МКАД с улицей Зиёлилар. Здесь планируют обновить дорожные знаки.

Для водителей организуют придорожные парковки в районе комплекса Seoul Mun. Там же упорядочат движение транспорта, чтобы избежать хаотичных стоянок.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в Ташкенте построят 150 км дренажных систем.