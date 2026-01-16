Европейские политики загнали себя в тупик угрозами в адрес России. К такому выводу пришло издание American Conservative.
Авторы пишут, что украинцы и европейцы на переговорах хотят подчеркнуть, что «нет» говорит именно Россия. И в требованиях Запада и Киева действительно много такого, на что Москва так и ответила бы.
«Но, как ни странно, Европа, похоже, загнала себя в угол, и России не обязательно говорить нет, потому что это сделает Европа», — говорится в публикации.
В связи с эти отмечается, что на недавних парижских переговорах было приято заявление, в котором есть минимум три пункта, на которые Европе самой будет трудно согласиться, если только ее не заставят США.
Ранее сообщалось, что Европа пытается восстановить контакт с Россией, но Великобритания выступает против, что приводит к дипломатическому расколу в западной коалиции.
Одновременно с этим президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны должны разработать оружие, аналогичное российскому гиперзвуковому комплексу «Орешник».