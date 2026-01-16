Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пяти годам тюрьмы

Суд первой инстанции приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля к пяти годам тюрьмы по делу о препятствовании аресту в январе 2025 года. Об этом в пятницу, 16 января, сообщает телеканал Yonhap News TV. Прокуратура просила 10 лет заключения, но суд счел доказанными нарушения при попытках ареста и злоупотребление полномочиями.
По данным источников, 3 января 2025 года президентская служба охраны не допустила ареста Юн Сок Еля в его резиденции, а сделать это удалось только 15 января, когда он уже считался отстраненным президентом после импичмента. Суд отметил, что действия бывшего главы государства нарушили права семи министров и противоречили конституции.
Суд признал Юн Сок Еля виновным в подготовке обновленного проекта декларации о введении военного положения, попытках уничтожить записи звонков и создании незаконных документов с использованием служебного положения. Антикоррупционное управление, по мнению суда, имело право расследовать дело о мятеже, а ордер на арест и обыск был действителен.
Всего экс-президент участвует в восьми судебных процессах, четыре из которых связаны с военным положением. В январе 2026 года специальная прокуратура запросила для него смертную казнь по делу о мятеже против государственного строя, где предусмотрена только смертная казнь или пожизненное заключение.
