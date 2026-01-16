Ричмонд
Снег с улиц Ростова начали свозить на 11 специальных площадок

Снег в Ростове убирали всю ночь, работы продолжаются.

Источник: Комсомольская правда

Снегоуборочная техника в Ростове-на-Дону работала всю ночь, сейчас расчистка улиц продолжается. Все вывозится на специальные площадки. Об этом утром 16 января рассказал глава города Александр Скрябин.

— До начала зимы согласовали 11 мест для складирования снега. После сгребания с дорог и тротуаров он централизованно вывозится на эти площадки, — сообщил Александр Скрябин.

Напомним, вечером 15 января из-за усиления снега в донской столице увеличили количество коммунальных машин. Всего в течение прошедшей ночи задействовали 134 единицы техники. Штормовое предупреждение в регионе будет действовать до 19 января.

