Снег с улиц Ростова начали свозить на 11 специальных площадок

Снегоуборочная техника в Ростове-на-Дону работала всю ночь, сейчас расчистка улиц продолжается. Все вывозится на специальные площадки. Об этом утром 16 января рассказал глава города Александр Скрябин.
— До начала зимы согласовали 11 мест для складирования снега. После сгребания с дорог и тротуаров он централизованно вывозится на эти площадки, — сообщил Александр Скрябин.
Напомним, вечером 15 января из-за усиления снега в донской столице увеличили количество коммунальных машин. Всего в течение прошедшей ночи задействовали 134 единицы техники. Штормовое предупреждение в регионе будет действовать до 19 января.
