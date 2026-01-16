Собянин: с 2011 года в Москве построили около 30% всей дорожной сети города

Только за 2025 год было построено и модернизировано свыше 105 километров дорог, включая как крупные магистрали общегородского значения, так и небольшие связки между соседними районами. На карте Москвы появилось 18 новых объектов транспортной инфраструктуры — тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов. Кроме того, возвели 27 пешеходных переходов.