Собянин: с 2011 года в Москве построили около 30% всей дорожной сети города

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о развитии улично-дорожной сети столицы. Он подвел итоги 2025-го и поделился планами на 2026 год.
«В общей сложности с 2011 года мы построили около 1600 километров дорог — около 30 процентов от всей улично-дорожной сети столицы. Возвели свыше 488 новых тоннелей, эстакад, пешеходных и автомобильных мостов — количество искусственных транспортных сооружений выросло более чем на 75 процентов», — отметил глава города.
Кроме того, проведена реконструкция 22 устаревших развязок клеверного типа на Московской кольцевой автодороге (МКАД), а также построено 364 пешеходных перехода, как подземных, так и надземных.
Только за 2025 год было построено и модернизировано свыше 105 километров дорог, включая как крупные магистрали общегородского значения, так и небольшие связки между соседними районами. На карте Москвы появилось 18 новых объектов транспортной инфраструктуры — тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов. Кроме того, возвели 27 пешеходных переходов.
Среди наиболее значимых проектов — открытие в феврале участка улицы Ивана Франко, соединяющего Житомирскую улицу и улицу Герасима Курина. Новая дорога позволила перераспределить транспортные потоки между Кастанаевской, Житомирской улицами и Рублёвским шоссе, а также облегчила доступ к районам Фили-Давыдково, Филёвский Парк и Очаково-Матвеевское.
В августе состоялось открытие крупных транспортных объектов на территории ТиНАО — развязки вблизи станции метро «Корниловская» и улично-дорожной сети в поселке Завода «Мосрентген». В общей сложности было проложено 6,2 километра дорог, включая три путепровода, что позволило разгрузить пересечение Калужского шоссе с МКАД.
В августе был открыт для движения участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, расположенный между улицами Эдварда Грига и Поляны. Эта трасса является полноценным дублёром МКАД в южной части города. В настоящее время функционируют четыре из пяти участков этой важной магистрали.
В сентябре, в честь празднования Дня города, состоялось открытие моста Академика Королёва и новой дорожной сети с путепроводом в Мнёвниковской пойме. Мост обеспечил прямое сообщение между Мнёвниковской и Филёвской поймами с выходом на Шелепихинское и Звенигородское шоссе, а новые дороги улучшили транспортную доступность Северо-Западной хорды для районов Крылатское, Филёвский Парк и Хорошёво-Мнёвники.
В дополнение к этому, в сентябре был открыт новый участок Мосфильмовской улицы, включающий два моста через долину реки Раменки. Это позволило оптимизировать транспортную ситуацию на проспектах Генерала Дорохова и Мичуринском, Аминьевском шоссе и улице Матвеевской.
Среди крупных объектов, реализованных в 2025 году, стоит отметить самый протяжённый надземный пешеходный переход на МКАД, расположенный вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону кольцевой автодороги.
Подземный переход, проложенный под путями второго Московского центрального диаметра (МЦД) в Щербинке, соединил жилые районы, расположенные по обе стороны железнодорожных путей — со стороны Новостроевской и Железнодорожной улиц.
На 2026 год у строителей запланированы масштабные работы. В числе приоритетных проектов — строительство дополнительного участка (спрямление) Московского скоростного диаметра (МСД) от Каширского шоссе до Павелецкого направления Московской железной дороги. На данном этапе работы выполнены более чем на треть.
Возводимая неподалёку эстакада-съезд обеспечит прямой выезд с МСД на Каширское шоссе (в направлении МКАД), что позволит вдвое сократить перепробег транспорта.
«Завершим строительство последнего, пятого участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. После ввода в эксплуатацию магистраль соединится с Московским скоростным диаметром. Построим автомобильный мост в створе Новозаводской улицы (мост‑парус) — ключевой элемент развития Мневниковской поймы. Новое сооружение обеспечит связь района Филевский Парк с Северо-Западной хордой», — подчеркнул Сергей Собянин.
Близится к завершению строительство связки МСД с улицей Академика Королёва. Реализация данного проекта обеспечит новую транспортную связь между Северным и Северо-Восточным округами, включая прямое соединение улиц Валаамской и Академика Королёва, а также безопасное движение над будущей высокоскоростной магистралью Москва — Санкт‑Петербург.