В Омской области школа с проблемным фундаментом выдала золотую медаль выпускнику, нарушив регламент

Школа в Омской области наградила медалью ученика с низкими баллами на ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

В селе Сосновка Азовского района по окончании недавних новогодних каникул вынужденно закрыли школу из-за опасного состояния здания. Но теперь выяснились новые подробности о самом учебном процессе там: осенью областной минобр выявил там нарушение с выдачей золотой медали выпускнику.

Ведомство в итоге выписало школе предостережение. О нем сообщил «СуперОмск». Ревизоры обнаружили, что хотя один из выпускников окончил заведение с одними «пятерками» в аттестате, набранные им баллы на ЕГЭ оказались недостаточными для награждения медалью.

В распоряжении СМИ оказался сам документ с предостережением, там озвучено:

«Количество баллов, набранных на едином государственном экзамене по учебным предметам “Русский язык”, “Математика”, “Информатика”, не дает права обучающемуся на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали “За особые успехи в учении”. При этом обучающемуся аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль “За особые успехи в учении” Учреждением были выданы».

Сейчас в РФ выпускникам школ, чтобы получить золотую медаль, нужно сдать ЕГЭ по русскому языку и еще одному любому выбранному предмету не ниже, чем на 70 баллов. Для серебряной медали минимум это 60 баллов. Таков порядок, описанный в приказе федерального минпросвещения.

Ранее также мы писали, что мэрия Омска запланировала снести заброшенную школу на улице Свободы.