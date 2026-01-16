В Омской области школа с проблемным фундаментом выдала золотую медаль выпускнику, нарушив регламент

«Количество баллов, набранных на едином государственном экзамене по учебным предметам “Русский язык”, “Математика”, “Информатика”, не дает права обучающемуся на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали “За особые успехи в учении”. При этом обучающемуся аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль “За особые успехи в учении” Учреждением были выданы».