В Омской области скончался ветеран избирательной системы Юрий Борщ

Он более 20 лет занимался организацией выборов в регионе.

Источник: Комсомольская правда

На 79-м году жизни ушел из жизни Юрий Борщ — ветеран избирательной комиссии Омской области. Об этом сообщили на официальном сайте регионального избиркома.

Юрий Борщ начал работать в избирательной системе в 2002 году. Сначала он возглавлял избирательную комиссию Тевризского района, а с 2006 года перешел на постоянную работу в региональный ЦИК, где трудился до выхода на пенсию.

Коллеги отмечают его глубокие профессиональные знания, юридическую грамотность и многолетний опыт руководства территориальной комиссией.

«Юрий Павлович навсегда останется в сердцах и памяти близких, друзей и коллег. В избирательной комиссии Омской области он запомнится как грамотный, ответственный и отзывчивый сотрудник», — говорится в сообщении.

За многолетнюю службу в избирательной системе Юрий Борщ был удостоен благодарственного письма ЦИК России и почетной грамоты избирательной комиссии Омской области.

Редакция «КП Омск» выражает искренние слова соболезнования родным и близким Юрия Борща.