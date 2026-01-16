Нобелевский центр мира объяснил, почему подарок Трампу не делает его лауреатом премии

Поводом для уточнения стал инцидент с Марией Кориной Мачадо, лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года. Политик заявила, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме она передала ему свою нобелевскую медаль. Однако, как подчеркнул Нобелевский центр, это действие не делает Трампа лауреатом.