Нобелевский центр мира объяснил, почему подарок Трампу не делает его лауреатом премии

Нобелевский центр мира выступил с разъяснением, что титул лауреата премии является строго персональным и не может быть передан другому человеку, даже если физическая награда — медаль — поменяет владельца. Заявление было опубликовано в социальной сети X.
Поводом для уточнения стал инцидент с Марией Кориной Мачадо, лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года. Политик заявила, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме она передала ему свою нобелевскую медаль. Однако, как подчеркнул Нобелевский центр, это действие не делает Трампа лауреатом.
«Медаль может сменить владельца, но титул лауреата Нобелевской премии мира — нет», — говорится в официальном сообщении. Центр ссылается на правила Нобелевского комитета, согласно которым решение о присуждении премии является окончательным и не подлежит пересмотру или передаче.
Напомним, Нобелевская премия мира 2025 года присуждена Мачадо за продвижение демократических прав в Венесуэле. После атаки США венесуэльская оппозиция заявила о готовности взять власть.
В МИД РФ отреагировали на происходящее в Венесуэле. Российские дипломаты призвали Вашингтон немедленно прояснить ситуацию и освободить законного правителя страны.