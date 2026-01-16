В 2025 году 70 семей из Иркутска получили выплаты за аварийное жилье. Деньги были выделены из регионального и городского бюджетов. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации областного центра.
— По госпрограмме предоставляем жителям новое жилье, квартиры на вторичном рынке или выплачиваем деньги собственникам помещений. В результате, в минувшем году свои условия проживания смогли улучшить более 760 горожан, — уточнил мэр Иркутска Руслан Болотов.
В 2026 году планируется полностью расселить дома, признанные аварийными до начала 2017 года, а также еще 12,4 тысячи квадратных метров ветхого жилья. Субсидии пойдут на достройку жилого комплекса на улице Ярославского, состоящего из 7 блок-секций высотой от 6 до 8 этажей. Жильцы аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, получат новые квартиры в этом комплексе.