Беларусь попала в рейтинг самых холодных стран мира

В рейтинг попало 234 страны, а Беларусь оказалась на 212-м. Он составлен таким образом, что в самом начале находятся самые теплые страны, а в конце — самые холодные. Так, среднегодовая температура в стране составила +7,45 градуса. А вот 231-е место заняла Россия — −3,79 градуса. Она оказалась лидером среди стран-соседок Беларуси. К примеру, Литва оказалась на 214-м месте (+7,38 градуса), Польша заняла 206-е место (+8,78 градуса).