В НХЛ надеются, что форвард «Вашингтона» Овечкин продолжит карьеру в лиге

«Надеюсь, эра после Овечкина не наступит в ближайшем будущем. Это дело Алекса, и мы уважаем любое его решение. Но если говорить о том, станет ли этот сезон последним в его карьере в НХЛ, то я надеюсь, что это не таку», — подчеркнул Беттмэн.