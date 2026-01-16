Ричмонд
В НХЛ надеются, что форвард «Вашингтона» Овечкин продолжит карьеру в лиге

Комиссар НХЛ Беттмэн выразил надежду, что Овечкин продолжит выступать в лиге.

Источник: Аргументы и факты

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн выразил надежду, что российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжит выступать в лиге в предстоящих сезонах. О своих ожиданиях он сообщил журналисту Тарику Эль-Баширу.

«Надеюсь, эра после Овечкина не наступит в ближайшем будущем. Это дело Алекса, и мы уважаем любое его решение. Но если говорить о том, станет ли этот сезон последним в его карьере в НХЛ, то я надеюсь, что это не таку», — подчеркнул Беттмэн.

При этом он указал на великолепную игру российского хоккеиста.

Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Весь свой профессиональный путь в лиге он провел в составе «Вашингтон Кэпиталз», став чемпионом и обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Накануне президент США Дональд Трамп также высоко оценил игру российского вратаря клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского, охарактеризовав его как легендарного голкипера. Такое заявление прозвучало во время официального приема команды в Белом доме.

